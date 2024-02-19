شكرا لقرائتكم خبر عن عادل طعيمة لـ تليفزيون السابع": زيارة الأهلى والزمالك رسالة لنبذ التعصب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق عادل طعيمة نجم الأهلى السابق عن زيارة مجلس الأهلى لمقر نادى الزمالك تلبية لدعوة حسين لبيب رئيس القلعة البيضاء و التى تم تأجيلها إلى اليوم بسبب الوعكة الصحية و ظروف وفاة نائب رئيس الأهلى العامرى فاروق .

و قال طعيمة فى مداخلة هاتفية على تليفزيون الخليج 365، أن علاقة الزمالك و الأهلى طيبة منذ زمن، و توضح أصالة الشعب المصرى ، متوجها بالشكر لـ حسين لبيب رئيس الزمالك على هذه الدعوة لتوصيل رسالة للجماهير للبعد عن التعصب .

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وكان من المفترض أن يلبي مجلس الأهلي الدعوة المشار إليها فى وقت سابق، إلا أن الظروف التي ألمت بعائلة الأهلي، والوعكة الصحية للوزير العامري فاروق، نائب رئيس النادي ـــ رحمة الله عليه ــــ، ووفاته قبل ثلاثة أسابيع كانت وراء التأجيل.

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