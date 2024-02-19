شكرا لقرائتكم خبر عن تورتة بشعار الزمالك والأهلي فى زيارة مسئولى الأحمر للقلعة البيضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت زيارة مجلس إدارة النادي الأهلي لنادي الزمالك، تجهيز مسئولى الزمالك "تورتة" تحمل شعار الناديين لاستقبال مسئولى القلعة الحمراء، وتأتي هذه الزيارة الودية ترسيخًا للعلاقات الوطيدة بين الناديين الكبيرين وجماهيرهما العريقة على مر العصور والأجيال.

وصل مجلس إدارة نادى الأهلى، منذ قليل، إلى مقر نادى الزمالك فى زيارة ودية، تلبية للدعوة التى تلقاها النادى الأحمر من نظرائهم بالقلعة البيضاء.

وكان من المفترض أن يلبي مجلس الأهلي الدعوة المشار إليها فى وقت سابق، إلا أن الظروف التي ألمت بعائلة الأهلي، والوعكة الصحية للوزير العامري فاروق، نائب رئيس النادي ـــ رحمة الله عليه ــــ ، ووفاته قبل ثلاثة أسابيع كانت وراء التأجيل.