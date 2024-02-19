شكرا لقرائتكم خبر عن دقيقة حداد على روح العامرى فاروق فى زيارة الأهلي للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار مجلس إدارة النادي الأهلي، اليوم الإثنين، نادي الزمالك، تلبية للدعوة التي تلقاها قبل فترة من مجلس إدارة الأبيض برئاسة الكابتن حسين لبيب.

وحرص مجلس إدارة نادي الزمالك على الدعوة للوقوف دقيقة حداد على روح العامري فاروق، نائب رئيس النادي الراحل.

وفي لفتة طيبة قام مجلس إدارة نادي الزمالك بتخصيص مقعد للعامري فاروق على يمين الكابتن محمود الخطيب، وتم وضع باقة من الورود عليه تكريمًا لذكراه.