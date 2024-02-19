شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يبدأ إجراءات عودة خالد النبريص للقاهرة بعد انتهاء الأزمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ مسئولو النادى الاسماعيلى إنهاء إجراءات عودة الفلسطينى خالد النبريص لاعب الفريق إلى القاهرة، تمهيداً للانتظام فى تدريبات الدراويش، بعد انتهاء أزمته مع القلعة الصفراء.

ونجح مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، فى التوصل لاتفاق مع اللاعب الفلسطيني خالد النبريص لاستكمال تعاقده مع الفريق، على أن يتنازل اللاعب عن شكواه ضد النادى فى المحكمة الرياضية الدولية.

وترك الفلسطيني خالد النبريصى، مهاجم الإسماعيلي، النادي الأصفر الموسم الماضي؛ بسبب عدم استلام مستحقاته المالية، ولجأ للمحكمة الرياضية الدولية بلوزان فى سويسرا التي قضت له بحكم أوّلي بمبلغ 522 ألف دولار.

ونجح مجلس إدارة نادى الإسماعيلى، برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، فى إنهاء أزمة القيد رسمياً بعد سداد جميع الغرامات المطلوبة وتسوية كافة المنازعات. وتمكن مجلس إدارة النادى من حل أزمة إيقاف القيد، بعد مفاوضات شاقة كلفت النادى مبالغ طائلة، حيث تم تحويل جميع المبالغ المطلوبة لجميع الأطراف سواء كغرامات أو مستحقات متأخرة أو أى مطالبات أخرى، بالإضافة لأتعاب المحامين الأجانب.

وسدد الإسماعيلى مستحقات كل من التونسى نور الزمان الزمورى، والإسبانى خوان كارلوس جاريدو، والناميبى بينسون شيلونجو، بالإصافة إلى سداد مستحقات نادى كورهوجو الإيفوارى الخاصة باللاعب عبد القادر كوليبالى، ومستحقات نادى ديبورتيفو كوينكا الإكوادورى.