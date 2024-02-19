تصريحات رئيسي الأهلي والزمالك خلال زيارة الخطيب لمقر الأبيض

ياسر رشاد - القاهرة - أبدى محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي سعادته بتواجده مع أعضاء مجلس إدارة ناديه في مقر نادي الزمالك، ووجه الشكر لمجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة حسين لبيب.



وقال رئيس الأهلي خلال زيارته لنادي الزمالك :" الزيارة تأجلت من قبل بسبب ظروف وفاة الوزير العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي ".

وأضاف :" علاقة الأهلي مع الزمالك طيبة جداً ولها جذور كبيرة، وكلها احترام متبادل، حتى ولو حدث في بعض الفترات أمور غير طبيعية وغير مألوفة، وعلاقة الناديين ليست وليدة اليوم ولكنها منذ تاريخ نشأة الناديين قبل أكثر من 100عام، وهى علاقة تمثل العنوان الرئيسي للكرة المصرية".

وتابع:" التاريخ الرياضي شاهد كبير على مواقف كثيرة للأهلي والزمالك في خدمة الرياضة المصرية، وكان هناك احترام متبادل بين الأجيال السابقة في الناديين، وهناك مناقشة شريفة في الملعب من أجل الفوز، ولكن المكسب الحقيقي أن نبحث أولاً عن مصلحة مصر، وأن ننبذ التعصب".

وأضاف رئيس النادي الأهلي :" أدعو جماهير الأهلي والزمالك وكل الجماهير المصرية والإعلام الرياضي، أن نضع مصلحة مصر في المقدمة وقبل كل شيء ".

واختتم الخطيب قائلا :" أشكر مجلس إدارة نادي الزمالك على الدعوة الكريمة وحسن الاستقبال وندعوهم إلى زيارة الأهلي في وقت لاحق".

وعبر حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، عن تقديره الشديد لزيارة مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، التي جرت ظهر اليوم.

وعبر لبيب عن سعادته بالزيارة التي عكست الروح الرياضية بين الناديين، والتي يعتز بها نادي الزمالك، لافتًا إلى أنه كان يتمنى أن يحضرها العامري فاروق، نائب رئيس النادي الراحل، الذي ترك بصمة واضحة في النادي الأهلي والرياضة المصرية بشكل عام.

وأوضح رئيس نادي الزمالك أن العلاقات بين الناديين تاريخية، وأنه كان يتدرب داخل النادي الأهلي مع منتخبات مصر لكرة اليد، وأن هذه هي الروح الرياضية التي يجب أن يعززها الجميع.

وأضاف أن من حق كل نادٍ أن ينافس من أجل الفوز بالبطولات، ولكن دون أن يخرج ذلك عن الإطار المألوف، وأن يعمل الجميع وفقًا لمصلحة مصر.

وتمنى لبيب من وسائل الإعلام أن تتبنى نهجًا يعزز الروح الرياضية بين الأندية، وأن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من العمل على تعزيز التعاون المثمر بين الجميع.

وشدد لبيب على اعتزازه بدعوة محمود الخطيب لمجلس إدارة الزمالك لزيارة الأهلي، مؤكدًا أن مجلسه يتشرف بتلبية هذه الزيارة خلال الفترة المقبلة