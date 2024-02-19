حسين لبيب للخطيب: أتمنى نسيان الفترة الماضية واستمرار الروح الرياضية

ياسر رشاد - القاهرة - ق ال الكابتن حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إنه يرحب بمجلس إدارة النادي الأهلي، وكابتن محمود الخطيب، رئيس القلعة الحمراء.

وأضاف رئيس نادي الزمالك: "زيارة مجلس الأهلي للقلعة البيضاء ترسي مبادئ الرياضة الحقيقية وخلق الروح الرياضية من دون تعصب".

وتابع: "كانت هناك فترة فيها صراعات، ولكن نادي الزمالك يرسي المنافسة الشريفة مع الأهلي، وأتمنى أن تظل كذلك، ونتمنى عودة الروح الرياضية ونسيان الفترة السابقة.

وقال حسين لبيب: "الزمالك والأهلي هما قطبا الكرة المصرية والمنافسة بينهما شريفة، وندافع عن حقوق نادينا بصورة إيجابية، ونرفض كلمة التحفيل ونترك للجماهير التشجيع بهدوء وأدب، لأن الرياضة أخلاق".

وقال رئيس الزمالك: "نفتح صفحة جديدة مع الجميع، سواء مع وسائل الإعلام، أو أي جهة أخرى، ونريد تغيير الصورة الذهنية لنادي الزمالك".

وتابع لبيب قائلاً: "علاقتنا مع كل الأندية، وعلى رأسها الأهلي، ستظل في حالة جيدة طالما كل مسؤول يدافع عن حقوق ناديه من دون اتهامات لأي نادٍ آخر".

واختتم رئيس نادي الزمالك تصريحاته قائلاً: "أرحب بكل من تواجد من مسؤولي النادي الأهلي وكان ينقصنا تواجد العامري فاروق، نائب رئيس الأهلي، رحمة الله عليه".