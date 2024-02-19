اخبار الرياضه

حسين لبيب للخطيب: أتمنى نسيان الفترة الماضية واستمرار الروح الرياضية

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - ق ال الكابتن حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إنه يرحب بمجلس إدارة النادي الأهلي، وكابتن محمود الخطيب، رئيس القلعة الحمراء.

 وأضاف رئيس نادي الزمالك: "زيارة مجلس الأهلي للقلعة البيضاء ترسي مبادئ الحقيقية وخلق الروح من دون تعصب".

 وتابع: "كانت هناك فترة فيها صراعات، ولكن نادي الزمالك يرسي المنافسة الشريفة مع الأهلي، وأتمنى أن تظل كذلك، ونتمنى عودة الروح الرياضية ونسيان الفترة السابقة.

 وقال حسين لبيب: "الزمالك والأهلي هما قطبا الكرة المصرية والمنافسة بينهما شريفة، وندافع عن حقوق نادينا بصورة إيجابية، ونرفض كلمة التحفيل ونترك للجماهير التشجيع بهدوء وأدب، لأن الرياضة أخلاق".

وقال رئيس الزمالك: "نفتح صفحة جديدة مع الجميع، سواء مع وسائل الإعلام، أو أي جهة أخرى، ونريد تغيير الصورة الذهنية لنادي الزمالك".

 وتابع لبيب قائلاً: "علاقتنا مع كل الأندية، وعلى رأسها الأهلي، ستظل في حالة جيدة طالما كل مسؤول يدافع عن حقوق ناديه من دون اتهامات لأي نادٍ آخر".

 واختتم رئيس نادي الزمالك تصريحاته قائلاً: "أرحب بكل من تواجد من مسؤولي النادي الأهلي وكان ينقصنا تواجد العامري فاروق، نائب رئيس الأهلي، رحمة الله عليه".

الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا