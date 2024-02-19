الخطيب يُهدي رئيس الزمالك درع وعلم الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - أهدى محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، درع وعلم الأهلي لحسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، في بداية الزيارة التي قام بها مجلس الإدارة لنادي الزمالك ظهر اليوم.

بدوره قام رئيس الزمالك حسين لبيب بإهداء الخطيب درع وعلم الزمالك، تأكيدًا على العلاقات القوية والوطيدة التي تجمع الناديين الكبيرين.

كان مجلس إدارة النادي الأحمر قام بزيارة نادي الزمالك ظهر اليوم، في إطار العلاقات المتميزة بين قطبي الرياضة المصرية، التي كانت دائمًا حاضرة في كل زمان ومكان، وكلاهما يحمل تقديرًا كبيرًا للآخر، بالرغم من المنافسة الشريفة بين الناديين في مختلف اللعبات الرياضية.

كما أن الفترة الأخيرة شهدت العديد من المواقف الإيجابية التي تعكس أواصر الحب والروح الطيبة بين الكيانات الرياضية الكبيرة التي تسهم في دعم ومساندة كل المنتخبات الوطنية.