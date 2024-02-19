شكرا لقرائتكم خبر عن تصنيف الاسكواش.. على فرج ونور الشربيني يحافظان على الصدارة وتقدم هانيا للوصافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش PSA التصنيف الجديد فى شهر فبراير الجاري، وحافظ البطل المصري علي فرج لاعب وادي دجلة على صدارة التصنيف العالمي للرجال، للأسبوع الـ38 على التوالي ورقم 196 فى تاريخه. وحافظت نور الشربيني لاعبة سبورتنج على صدارة تصنيف السيدات للأسبوع الـ25 على التوالي والـ 235 في تاريخها، بينما عادت هانيا الحمامي للوصافة، وتراجعت نوران جوهر للمركز الثالث، وتقدمت أمينة عرفي للمركز الـ 12. تصنيف الرجال 1- علي فرج 2- البيروفي دييجو إلياس 3- النيوزيلندي بول كول 4- مصطفى عسل 5- كريم عبد الجواد 6-الإنجليزي محمد الشوربجي 7- مازن هشام 8- طارق مؤمن 9- الويلزي جويل مكين 10- الإنجليزي مروان الشوربجي. تصنيف السيدات 1- نور الشربيني 2ـ هانيا الحمامي 3ـ نوران جوهر 4ـ البلجيكية نيلي جليس 5ـ الأمريكية أماندا صبحي 6ـ البلجيكية تيني جليس 7ـ الأمريكية أوليفيا ويفر 8ـ نور الطيب 9- الإنجليزية جورجينا كيندي 10- روان العربي



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