شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأهلى يوجه الدعوة إلى مجلس إدارة الزمالك لزيارة القلعة الحمراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص مجلس إدارة النادي الأهلي على توجيه الدعوة إلى مجلس إدارة نادي الزمالك لزيارة الأهلي خلال الفترة المقبلة وجاء ذلك على هامش الزيارة التي قام بها مجلس إدارة الأهلي إلى نادي الزمالك ظهر اليوم.

وبدوره أكد مجلس إدارة نادي الزمالك، على اعتزازهم وتقديرهم الشديد لدعوة مجلس إدارة النادي الأهلي، مؤكدًا أنها تعكس العلاقات الوطيدة بين الناديين.

ووجه مجلس الأهلي الشكر إلى مجلس إدارة نادي الزمالك على دعوته الكريمة لزيارة ناديه، وأعرب عن سعادته بحسن الاستقبال والاستضافة، مؤكدًا أن علاقة الأهلي بالزمالك تاريخية ووطيدة وقائمة على الاحترام المتبادل، وأنها تظل راسخة وثابتة ، و أن علاقة الأهلي بالزمالك متميزة، ليس من اليوم ولكن منذ نشأة الناديين قبل أكثر من 100 سنة، وهي العلاقة التي تمثل العنوان الرئيسي للرياضة المصرية.



زيارة مجلس الاهلى للزمالك



زيارة مجلس الاهلى لنادى الزمالك



مجلس الأهلى فى ضيافة نادى الزمالك



جانب من الزيارة



زيارة الأهلى للزمالك