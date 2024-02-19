حسام المندوه لليوم السابع: زيارة الأهلى للزمالك تكشف مدى علاقة القطبين

القاهرة - سامية سيد - أكد حسام المندوه، أمين صندوق نادى الزمالك، أن زيارة مجلس الأهلى لمقر نادى الزمالك مهمة وتأخرت بسبب وفاة العامرى فاروق نائب رئيس القلعة الحمراء خلال الأيام الماضية.

وقال المندوه فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن هذه الزيارة تكشف مدى العلاقة بين القطبين والتآخى بين الناديين.

وحرص مجلس إدارة نادي الزمالك على الدعوة للوقوف دقيقة حدادا على روح العامري فاروق نائب رئيس النادي الراحل.

وفي لفتة طيبة قام مجلس إدارة نادي الزمالك بتخصيص مقعد للعامري فاروق على يمين محمود الخطيب، وتم وضع باقة من الورود عليه تكريمًا لذكراه.

وكان من المفترض أن يلبي مجلس الأهلي الدعوة المشار إليها فى وقت سابق، إلا أن الظروف التي ألمت بعائلة الأهلي، والوعكة الصحية للوزير العامري فاروق، نائب رئيس النادي ـــ رحمة الله عليه ــــ، ووفاته قبل ثلاثة أسابيع كانت وراء التأجيل.

يذكر أن العلاقات المتميزة بين قطبي الرياضة المصرية دائمًا حاضرة في كل زمان ومكان، وكلاهما يحمل تقديرًا كبيرًا للآخر بالرغم من المنافسة الشريفة بين الناديين في مختلف اللعبات الرياضية

كما أن الفترة الأخيرة شهدت العديد من المواقف الإيجابية التي تعكس أواصر الحب والروح الطيبة بين الكيانات الرياضية الكبيرة التي تسهم في دعم ومساندة كل المنتخبات الوطنية.