شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الزمالك: زيارة مجلس الأهلى للقلعة البيضاء ترسى مبادئ الرياضة الحقيقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك إنه يرحب بمجلس إدارة النادي الأهلي، مضيفا:" زيارة مجلس الأهلي للقلعة البيضاء ترسي مبادئ الرياضة الحقيقية وخلق الروح الرياضية بدون تعصب".

وتابع :" كانت هناك فترة فيها صراعات، ولكن نادي الزمالك يرسي المنافسة الشريفة مع الأهلي وأتمنى أن تظل كذلك، ونتمنى عودة الروح الرياضية ونسيان الفترة السابقة.

وقال حسين لبيب :" الزمالك والأهلي هما قطبي الكرة المصرية والمنافسة بينهما شريفة وندافع عن حقوق نادينا بصورة إيجابية، ونرفض كلمة التحفيل ونترك للجماهير التشجيع بهدوء وأدب لأن الرياضة أخلاق".

وقال رئيس الزمالك:" نفتح صفحة جديدة مع الجميع سواء مع وسائل الإعلام أو أي جهة أخرى، ونريد تغيير الصورة الذهنية لنادي الزمالك".

وتابع لبيب قائلاً:" علاقتنا مع كل الأندية وعلى رأسها الأهلي ستظل في حالة جيدة طالما كل مسؤول يدافع عن حقوق ناديه دون اتهامات لأي نادٍ أخر".

واختتم رئيس نادي الزمالك تصريحاته قائلاً:" أرحب بكل من تواجد من مسؤولي النادي الأهلي وكان ينقصنا تواجد العامري فاروق نائب رئيس الأهلي رحمة الله عليه".



زيارة مجلس الاهلى للزمالك



زيارة مجلس الاهلى لنادى الزمالك



مجلس الأهلى فى ضيافة نادى الزمالك



جانب من الزيارة



زيارة الأهلى للزمالك