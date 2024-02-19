شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سالم لليوم السابع: زيارة مجلس الأهلى للزمالك دعوة للجمهور لنبذ التعصب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد سالم، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، أن زيارة مجلس إدارة النادي الأهلي اليوم لنادي الزمالك رسالة ودعوة للجمهور لنبذ التعصب، والتأكيد على العلاقة الوطيدة والمحترمة بين الناديين.

وأضاف سالم فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن زيارة الأهلي للزمالك تأكيد على قوة العلاقة بين الناديين، وأن التنافس يكون داخل الملعب فقط، ورسالة مهمة قبل مباراة نهائي كأس مصر التي ستقام فى السعودية.

وأضاف المتحدث الرسمي للزمالك، أن الزيارة شهدت تقديم مجلس الأهلي التهنئة لمجلس الزمالك والحديث عن العلاقة الوطيدة بين الناديين مذذ أكثر من 100 سنة، وأن المنافسة بشرف أمر طبيعي داخل الملعب، مؤكدًا أن الزيارة لم يتم التطرق خلالها إلى أي ملفات أخرى على رأسها موضوع غرامة محمود كهربا.