شكرا لقرائتكم خبر عن غياب 10 لاعبين عن الزمالك فى مواجهة الإسماعيلى الليلة.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الزمالك نظيره الإسماعيلى مساء اليوم، الإثنين، فى إطار منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدورى المصري باستاد الإسماعيلية.

ويسعى البرتغالى جوزيه جوميز، المدير الفني للزمالك، لتدشين ضربة بداية مميزة مع الفارس الأبيض الذى يراهن على أسلحته المميزة بقيادة أحمد سيد "زيزو" ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" والتونسي سيف الدين الجزيري ونبيل عماد "دونجا" فى ظل غياب 10 لاعبين عن مباراة الليلة وهم:

محمود حمدي "الونش" - الإصابة في الرباط الصليبي وخضوعه لعملية جراحية.

أحمد فتوح - استمرار تأهيله بسبب الإصابة بمزق في العضلة الخلفية.

ياسر حمد ومحمد عاطف ومهاب ياسر - وجهة نظر فنية

محمد عبد الشافي - الإصابة بقطع فى الرباط الصليبى

زياد كمال - استمرار إصابته بمزق في العضلة الخلفية

أحمد حمدي - الإصابة بشد في العضلة الضامة.

ناصر منسي - لعدم اكتمال جاهزيته الفنية بعد تعافيه من الإصابة بكدمة في وجه القدم.

سامسون أكينيولا- وجهة نظر فنية.

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

الحراس: محمد عواد – محمد صبي – معاذ علاء.الدفاع: عمر جابر – حمزة المثلوثي – محمود علاء – حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري.

الوسط: نبيل عماد – محمد أشرف "روقا" – محمد شحاتة – ترافيس موتيابا – سيف جعفر – ناصر ماهر – سيد عبد الله – إبراهيما نداي – عبد الله السعيد – أحمد سيد "زيزو" – محمود عبد الرازق "شيكابالا".

الهجوم: سيف الدين الجزيري – يوسف إبراهيم "أوباما".