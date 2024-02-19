شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أندية تبحث عن كسر سلسلة اللا فوز فى مباريات الدورى.. فيوتشر الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفتتح اليوم، الأحد، منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة دورى nile بإقامة ثلاث مباريات، تجمع إنبى مع سموحة، والبنك الأهلى مع زد إف سى، فيما يستضيف بيراميدز نظيره الاتحاد السكندري.

3 أندية تسعى لكسر سلسلة اللا فوز

وتبحث 3 أندية عن كسر سلسلة اللا فوز التي تحققها في بطولة الدورى، خلال مبارياتها في الجولة الثالثة عشرة التي تبدأ اليوم، نستعرضها فى التقرير التالى..

فيوتشر

يعد آخر فوز حققه فريق فيوتشر في بطولة الدورى كان على البنك الأهلى بهدفين مقابل هدف في 30 أكتوبر الماضى، ومنذ ذلك التاريخ لم يعرف الفوز، حيث سقط أمام إنبى بهدف نظيف، ثم الهزيمة من الزمالك بهدفين، ثم التعادل مع سيراميكا بهدف لمثله، ثم الهزيمة من بلدية المحلة.

آخر فوز حققه فريق فاركو كان على حساب الإسماعيلى بهدف نظيف في 22 أكتوبر الماضى، ولم يعرف طعم الانتصارات في بطولة الدورى منذ هذا التاريخ، حيث تعادل بعدها مع المقاولون بهدف لمثله، ثم الهزيمة من سموحة بهدفين مقابل هدف، ثم الهزيمة من زد بنفس النتيجة، ثم الهزيمة من الاتحاد 3/ 1، وأخيرا الهزيمة من طلائع الجيش بهدف نظيف.

الداخلية

أكثر فريق يعانى من سلسلة اللا فوز، حيث يعود آخر فوز للداخلية إلى 20 سبتمبر الماضى عندما فاز على إنبى بهدف نظيف، ولم يعرف الفوز في آخر 10 مواجهات متتالية في الدورى، حيث خسر من فيوتشر 2/ 1، ومن المصرى 3/ 1، ومن سيراميكا 4/ 0، ثم تعادل مع الإسماعيلى سلبيا، ثم السقوط أمام الجونة بهدفين نظيفين، ثم التعادل سلبيا مع بلدية المحلة والمقاولون وسموحة، ثم الهزيمة من زد بثلاثة أهداف مقابل هدف، والاتحاد السكندرى بهدف نظيف.