شكرا لقرائتكم خبر عن هشام نصر لليوم السابع: ننتظر ترجمة علاقة القطبين الطيبة بين الجماهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، أن زيارة مجلس إدارة النادي الأهلي تأتى ترسيخًا للعلاقات الوطيدة بين الناديين الكبيرين وجماهيرهما العريقة على مر العصور والأجيال.

وقال هشام نصر في تصريحات خاصة لليوم السابع، إن الجميع ينتظر ترجمة العلاقة الطيبة بين القطبيين علي أرض الواقع بين الجماهير سواء من الأهلي أو الزمالك.

وأضاف نائب رئيس نادي الزمالك، أن النادي سوف يأخذ حقه فى قضية محمود كهربا لاعب الأهي وسوف يحصل على الفوائد أيضا، مشيرا إلى أن ملف كهربا عبارة عن حكم باقى تنفيذه فقط.

وقام مجلس إدارة النادي الاهلى بزيارة تاريخية على مقر نادي الزمالك بميت عقبة ، اليوم الأثنين، تلبية للدعوة التي تلقاها المجلس الأحمر قبل فترة من مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب، و التي تأتى ترسيخًا للعلاقات الوطيدة بين الناديين الكبيرين وجماهيرهما العريقة على مر العصور والأجيال.

وكان من المفترض أن يلبي مجلس الأهلي الدعوة المشار إليها فى وقت سابق، إلا أن الظروف التي ألمت بعائلة الأهلي، والوعكة الصحية للوزير العامري فاروق، نائب رئيس النادي ـــ رحمة الله عليه ــــ ، ووفاته قبل ثلاثة أسابيع كانت وراء التأجيل.

وشهدت الزيارة حضور مجلس الأهلى، وكان في استقبالهما حسين لبيب رئيس الزمالك، و هام نصر نائب الرئيٍس، و حسام المندوه امين صندوق ،بالإضافة إلى أعضاء مجلس إدارة النادى الأبيض.