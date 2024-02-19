شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للإسماعيلى أمام الزمالك.. نادر فرج ومجدى وتراوري فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الزمالك نظيره الإسماعيلى مساء اليوم، الإثنين، فى إطار منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدورى المصري باستاد الإسماعيلية.

ومن المتوقع أن يخوض الإسماعيلي المباراة بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم.

خط الدفاع: محمد دسوقي، محمد نصر، محمد عمار، عصام صبحي.

خط الوسط: محمد بيومي، عمر الساعي، عماد حمدي.

خط الهجوم: نادر فرج، إيريك تراوري، عبد الرحمن مجدي.

وتمثل مباراة الإسماعيلى مع الزمالك أهمية قصوى داخل القلعة الصفراء في ظل رغبة الدراويش فى تحسين مسارهم بجدول الدوري لاسيما بعد الفوز على سيراميكا بالجولة الأخيرة للمسابقة.

ويسعى إيهاب جلال، المدير الفني للنادى الإسماعيلى، لمواصلة نغمة الانتصارات بالدوري لتصحيح مسار الدراويش بجدول المسابقة، ويراهن جلال على تألق إيريك تراوري ونادر فرج وعبد الرحمن مجدي ، كما يحلم الاسماعيلى بتكرار تفوقه على الزمالك مثلما حدث في لقاء الدور الثاني للدوري في الموسم الماضي.

ويحتل الاسماعيلى المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة بعدما لعب 11 مباراة حقق الفوز في 3 مواجهات وتعادل في مباراتين وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبيه 12 هدف وتلقت شباكه 15 هدف.

ونجح مسئولى النادي الإسماعيلي خلال الميركاتو الشتوى الأخير في ضم عدة صفقات هى هشام محمد، وإريك تراوري، وأحمد الشيخ وعبدالكريم مصطفى، وحاتم سكر، وعلي الملواني، وعبدالرحمن الدح، والكونغولي موزيس مهاجم مواليد 2005.