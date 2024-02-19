100 سنة كورة.. شعار نهائى كأس مصر بين الأهلي والزمالك بالسعودية

القاهرة - سامية سيد - تتجه أنظار الجماهير يوم 8 مارس إلى المملكة العربية السعودية لمتابعة نهائي كأس مصر الذى يجمع الأهلي والزمالك تحت شعار أطلقته الشركة المتحدة للرياضة "100 سنة كورة".

من جانبه، أكد وليد العطار، المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، أن اتحاد الكرة سيحصل على 2 مليون دولار من إقامة نهائى كأس مصر بين الأهلى والزمالك فى السعودية الشهر المقبل.

وقال وليد العطار، فى مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس، "مجهود كبير من الشركة المتحدة والاتحاد السعودى فى الاتفاق على إقامة هذه المباراة فى السعودية، وهذا مؤشر على أن منتجنا مميز ويجذب جماهيرية كبيرة".

وأضاف المدير التنفيذى، "مباراة نهائى كأس مصر تعاون مثمر بين اتحاد الكرة والشركة المتحدة والمسئولين فى السعودية، وسعداء بإقامة نهائى كأس مصر فى السعودية".

وتابع العطار، "نحاول الاستفادة بشكل أكبر من منتجنا وجماهيريتنا وسنحصل على 2 مليون دولار، بالإضافة إلى جوائز الفائز والخاسر فى نهائى كأس مصر، وجاءت هذه الخطوة بعد نجاح تسويق كأس السوبر المحلى بين 4 أندية".