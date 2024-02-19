شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد خالد حسنين لليوم السابع: زيارة الأهلى للزمالك تعيد العلاقة الطيبة بين القطبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب أحمد خالد حسنين، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن سعادته لزيارة مجلس إدارة النادي الأهلي للقلعة البيضاء، مشيراً إلى أن هذه الزيارة تعيد العلاقة الطيبة بين قطبي الكرة المصرية.

وقال عضو إدارة نادي الزمالك، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إن زيارة الأهلى للزمالك تعيد العلاقة التى تربينا عليها بين القطبين، وتعكس مدى الاحترام بين المجلسين، مؤكدا أن الفترة المقبلة هناك زيارة من مجلس الزمالك للنادي الأهلي.

وحرص مجلس إدارة النادي الأهلي على توجيه الدعوة إلى مجلس إدارة نادي الزمالك لزيارة الأهلي خلال الفترة المقبلة وجاء ذلك على هامش الزيارة التي قام بها مجلس إدارة الأهلي إلى نادي الزمالك ظهر اليوم.

وبدوره أكد مجلس إدارة نادي الزمالك، على اعتزازهم وتقديرهم الشديد لدعوة مجلس إدارة النادي الأهلي، مؤكدًا أنها تعكس العلاقات الوطيدة بين الناديين.

ووجه مجلس الأهلي الشكر إلى مجلس إدارة نادي الزمالك على دعوته الكريمة لزيارة ناديه، وأعرب عن سعادته بحسن الاستقبال والاستضافة، مؤكدًا أن علاقة الأهلي بالزمالك تاريخية ووطيدة وقائمة على الاحترام المتبادل، وأنها تظل راسخة وثابتة ، و أن علاقة الأهلي بالزمالك متميزة، ليس من اليوم ولكن منذ نشأة الناديين قبل أكثر من 100 سنة، وهي العلاقة التي تمثل العنوان الرئيسي للرياضة المصرية.