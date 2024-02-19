من داخل ميت عقبة.. الخطيب يوجه رسالة هامة لجماهير الأهلي والزمالك

الشارقة - اميمة ياسر -

وصل مجلس إدارة النادي الأهلي، ظهر اليوم الإثنين، إلى مقر نادي الزمالك، في زيارة ودية، تلبية للدعوة التى تلقاها مجلس إدارة القلعة الحمراء من نظرائهم بالقلعة البيضاء.

ويزور مجلس إدارة النادي الاهلى نادي الزمالك اليوم، الإثنين، تلبية للدعوة التي تلقاها قبل فترة من مجلس إدارة الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب.

وتأتي هذه الزيارة الودية ترسيخًا للعلاقات الوطيدة بين الناديين الكبيرين وجماهيرهما العريقة على مر العصور والأجيال.

وكان من المفترض أن يلبي مجلس الأهلي الدعوة المشار إليها فى وقت سابق، إلا أن الظروف التي ألمت بعائلة الأهلي، والوعكة الصحية للوزير العامري فاروق، نائب رئيس النادي ـــ رحمة الله عليه ــــ ، ووفاته قبل ثلاثة أسابيع كانت وراء التأجيل.

وفي تصريحات له، أكد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على العلاقات الطيبة بين قطبي الكرة المصرية، لافتا إلى سعادته الكبيرة بالحضور إلى مقر الزمالك، تلبية لدعوى حسين لبيب رئيس القلعة البيضاء.

وأضاف الخطيب: "الزيارة تأخرت بسبب ظروف وفاة العامري فاروق، وكان لا بد من تأجيل الزيارة، لكن نتواجد الآن في ظروف أفضل، وتلبية دعوة نادي الزمالك".

وواصل: "نرى شيئًا مهمًا كمجلس إدارة النادي الأهلي، رسالة لكل المنتمين لنادي الزمالك والنادي الأهلي، طوال العمر العلاقة طيبة وكبيرة ولها جذور كبيرة وبيننا احترام متبادل حتى لو حدثت أمور غير طبيعية وغير مألوفة".

وتابع الخطيب: "ولكن ستظل علاقة الزمالك والأهلي ليست وليدة اليوم، علاقة الزمالك والأهلي من تاريخ نشأة الناديين قبل أكثر من 100 عام، هى علاقة تمثل العنوان الرئيسي للكرة المصرية".

وشدد رئيس النادي الأهلي: "تواجدنا اليوم ما هو إلا حلقة من حلقات بناء العلاقات الطيبة بين الناديين من أجيال سابقة، أجيال عظيمة ربطت علاقة بين الناديين وستظل".

وأكمل: "التاريخ الرياضي شاهد على مواقف كثيرة بين الأهلي والزمالك في خدمة الرياضة المصرية على مدار الأجيال.. وكان هناك احترام متبادل".

واختتم محمود الخطيب تصريحاته قائلا: "يجب أن يعي الجميع أنها رياضة ونتنافس منافسة شريفة وهو أمر طبيعي وحق مشروع أن يبحث كل ناد عن الانتصار، ولكن الانتصار الأهم هو البحث عن مصلحة البلاد ونبذ التعصب بين الجماهير".