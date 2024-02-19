مع زيارة مجلس الأهلي لـ الزمالك.. حسين لبيب: نتمنى نسيان الماضي ونرفض كلمة التحفيل

الشارقة - اميمة ياسر -

وصل مجلس إدارة النادي الأهلي، ظهر اليوم الإثنين، إلى مقر نادي الزمالك، في زيارة ودية، تلبية للدعوة التى تلقاها مجلس إدارة القلعة الحمراء من نظرائهم بالقلعة البيضاء.

ويزور مجلس إدارة النادي الاهلى نادي الزمالك اليوم، الإثنين، تلبية للدعوة التي تلقاها قبل فترة من مجلس إدارة الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب.

وتأتي هذه الزيارة الودية ترسيخًا للعلاقات الوطيدة بين الناديين الكبيرين وجماهيرهما العريقة على مر العصور والأجيال.

وكان من المفترض أن يلبي مجلس الأهلي الدعوة المشار إليها فى وقت سابق، إلا أن الظروف التي ألمت بعائلة الأهلي، والوعكة الصحية للوزير العامري فاروق، نائب رئيس النادي ـــ رحمة الله عليه ــــ ، ووفاته قبل ثلاثة أسابيع كانت وراء التأجيل.

وفي تصريحات صحفية، أكد حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن زيارة مجلس الأهلي إلى مقر القلعة البيضاء، تفتح صفحة مع الجميع وترسي مبادئ الرياضة الحقيقية.

وأضاف لبيب: "أرحب بأخي وصديقي محمود الخطيب في الزمالك وزيارته ترسي مبادئ الرياضة الحقيقية وخلق الروح الرياضية بدون تعصب".

وتابع: "أرحب بكل من تواجد من مسؤولي النادي الأهلي وكان ينقصنا حضور العامري فاروق رحمة الله عليه".

وأكمل رئيس نادي الزمالك: "علاقتنا مع كل الأندية وعلى رأسها الأهلي سوف تظل في حالة جيدة، طالما كل مسؤول يدافع عن حقوق ناديه دون اتهامات لأي ناد آخر".

وقال: "نفتح صفحة جديدة مع الجميع سواء مع وسائل الإعلام أو أي جهة، نريد تغيير الصورة الذهنية لنادي الزمالك".

وأضاف لبيب: "شيء يشرفنا زيارة الأهلي في أي وقت، نتمنى عودة الروح الرياضية ونسيان الفترة السابقة".

وأكد أن "الزمالك والأهلي قطبي الكرة المصرية والمنافسة بينهما شريفة وندافع عن حقوق نادينا بصورة إيجابية".

وتابع: "نرفض كلمة التحفيل ونترك للجماهير التشجيع بهدوء وأدب لأن الرياضة أخلاق".

واختتم حسين لبيب تصريحاته قائلا: "كانت هناك فترة كان بها صراعات ولكن نادي الزمالك يرسي المنافسة الشريفة مع الأهلي وأتمنى أن تظل كذلك".