أول تعليق من الخطيب بعد زيارته لـ نادي الزمالك اليوم

علق محمود الخطيب، رئيس النادي الاهلي على زيارته إلى نادي الزمالك اليوم؛ لتلبية دعوة حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة الأبيض.

وقال الخطيب في كلمته اليوم داخل نادي الزمالك: “الزيارة تأجلت من قبل بسبب ظروف وفاة الوزير العامري فاروق نائب رئيس النادي الاهلي”.

وأضاف :” علاقة النادي الاهلي مع الزمالك طيبة جداً ولها جذور كبيرة، وكلها احترام متبادل، حتى ولو حدث في بعض الفترات أمور غير طبيعية وغير مألوفة، وعلاقة الناديين ليست وليدة اليوم ولكنها منذ تاريخ نشأة الناديين قبل أكثر من 100عام، وهى علاقة تمثل العنوان الرئيسي للكرة المصرية”.

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وتابع: “التاريخ الرياضي شاهد كبير على مواقف كثيرة للاهلي والزمالك في خدمة الرياضة المصرية، وكان هناك احترام متبادل بين الأجيال السابقة في الناديين، وهناك مناقشة شريفة في الملعب من أجل الفوز، ولكن المكسب الحقيقي أن نبحث أولاً عن مصلحة مصر، وأن ننبذ التعصب”.

وأكمل: “أدعو جماهير الاهلي والزمالك وكل الجماهير المصرية والإعلام الرياضي، أن نضع مصلحة مصر في المقدمة وقبل كل شيء”.

واختتم الخطيب كلمته:” أشكر مجلس إدارة نادي الزمالك على الدعوة الكريمة وحسن الاستقبال وندعوهم إلى زيارة الاهلي في وقت لاحق”.