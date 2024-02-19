كرسي العامري.. لافتة طيبة من إدارة الزمالك في حفل استقبال إدارة الاهلي

شهدت زيارة مجلس إدارة النادي الاهلي لافتة طيبة من قبل مجلس إدارة نادي الزمالك اليوم، حيث تم تخصيص كرسي للعامري فاروق، بعدم الجلوس عليه مع وضع باقة ورد عليه كتكريم له”.

وظهر محمود الخطيب، رئيس النادي الاهلي في الكرسي المخصص له بجوار حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، فيما تم ترك كرسي المخصص للعامري فاروق بجوار رئيس الاهلي، مع وضع باقة ورد عليه تكريمًا له، فيما ظهر خالد مرتجي في المقعد الثالث يسار رئيس الاهلي”.

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من جانبه كشف حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك سبب دعوته مجلس إدارة الاهلي لزيارة القلعة البيضاء، حيث قال: “أرحب بمجلس إدارة النادي الاهلي الذي يقوم بزيارة عزيزة علينا، نريد أن نستعيد العلاقات التاريخية بين الناديين”.

وأضاف: “نريد فتح صفحة جديدة مع النادي الاهلي، ونطلب من الإعلام تعزيز ثقافة الاحترام والمنافسة الشريفة”.

واختتم: “سيكون من الشرف لنا زيارة النادي الاهلي في أقرب فرصة إن شاء الله، وكل ما نسعى إليه هو نبذ التعصب ومصلحة الرياضة المصرية”.