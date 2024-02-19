حسين لبيب يكشف سبب دعوته مجلس الاهلي لـ زيارة الزمالك

كشف حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك سبب دعوته لمجلس إدارة النادي الاهلي بقيادة محمود الخطيب إلى زيارة القلعة البيضاء اليوم.

ويتواجد محمود الخطيب حاليًا وعدد كبير من أعضاء مجلس إدارة النادي الاهلي داخل نادي الزمالك حاليًا؛ تلبية لدعوة حسين لبيب.

وقال لبيب في كلمته بحضور الخطيب اليوم: “أرحب بمجلس إدارة النادي الاهلي الذي يقوم بزيارة عزيزة علينا، نريد أن نستعيد العلاقات التاريخية بين الناديين”.

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وأضاف: “عندما كنت لاعبًا في منتخب مصر لكرة اليد كنت أتدرب في النادي الاهلي، وما يهمنا فقط هو مصلحة الرياضة المصرية، والمنافسة الشريفة مع الاهلي بعيدًا عن أي صراعات لا داعي لها”.

وتابع: “نريد فتح صفحة جديدة مع النادي الاهلي، ونطلب من الإعلام تعزيز ثقافة الاحترام والمنافسة الشريفة”.

واختتم: “سيكون من الشرف لنا زيارة النادي الاهلي في أقرب فرصة إن شاء الله، وكل ما نسعى إليه هو نبذ التعصب ومصلحة الرياضة المصرية”.