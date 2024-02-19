الكشف عن موعد إجراء قرعة الدور التمهيدي لـ تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، عن موعد إجراء قرعة الدور التمهيدي لـ تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025، المقرر إقامتها في المغرب.

أصدر الكاف بيانا عبر حسابه الرسمي، اليوم الاثنين، أوضح من خلاله، كل ما يخص قرعة الدور التمهيدي لتصفيات كأس أمم أفريقيا 2025.

ومن المقرر أن تقام بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، في دولة المغرب، علماً بأن النسخة الماضية استضفتها كوت ديفوار.

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وأكد كاف في بيانه على إقامة قرعة تمهيدي كأس أمم أفريقيا 2025، ظهر يوم الثلاثاء الموافق 20 فبراير الجاري، على أن تقام في القاهرة.

ويشارك في الدور التمهيدي من هذه النسخة أقل 8 منتخبات ترتيبا في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم، وهم الصومال وجيبوتي وسان تاومي وتشاد وموريشيوس وجنوب السودان وليبيريا وإسواتيني.

نظام الدور التمهيدي من كأس أمم أفريقيا

-تقام مباريات هذا الدور بنظام الذهاب والإياب، خلال فترة التوقف الدولي من 18 إلى 26 مارس المقبل.

-يتأهل منها 4 منتخبات، لتنضم إلى 44 منتخبا لاستكمال عقد مرحلة المجموعات من التصفيات.

-تقام التصفيات النهائية بتقسيم 48 منتخبا إلى 12 مجموعة، بواقع 4 منتخبات في كل منها.

-يصعد الأول والثاني مباشرة إلى النهائيات.

الجدير بالذكر، أن منتخب مصر خرج من بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، من دور الـ 16 على يد الكونغو الديمقراطية، في النسخة التي توج فيها البلد المستضيف “كوت ديفوار”.