"نحتاج تجانس كل الكيانات".. ماذا قال الخطيب أثناء زيارته التاريخية للزمالك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

قام محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي أثناء، بتقديم الشكر إلى مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب على الدعوة التي قدمها إلى مجلس إدارة الأهلي لزيارة "القلعة البيضاء".

وقال الخطيب في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي داخل نادي الزمالك: "أتوجه بالشكر لمجلس إدارة الزمالك على الدعوة الكريمة، كنا سنلبي الدعوة منذ فترة لكن ظروف وفاة العامري فاروق أجلتها".

وأضاف: "علاقة القطبين متميزة منذ فترة بعيدة وستظل كذلك ولن ينال منها أحد".

وتابع: "الأهلي والزمالك قطبي الرياضة المصرية وليس هم فقط بل كل الأندية المصرية المشاركة في كل المسابقات".

وواصل:"لا بد أن يعلم الجميع أننا نتنافس منافسة شريفة ولكل نادي الحق المشروع في تحقيق الفوز، لكن المكسب الحقيقي هو البحث عن مصلحة بلدنا، لا بد أن نجعل مصلحة مصر هي الأولى في كل شيء".

واختتم رئيس الأهلي تصريحاته: "بلدنا تخوض تحديات، وفي حاجة لتجانس كل الكيانات الكبيرة مثل الأهلي والزمالك، وأكرر شكري لمجلس إدارة الزمالك على الدعوة الكريمة وحسن الاستقبال".

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