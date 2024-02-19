محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

رحب حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، بمجلس إدارة النادي الأهلي ومحمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء، أثناء تواجده داخل نادي الزمالك.

وتواجد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي داخل مقر ناد الزمالك، تلبية للدعوة التي قدمت له في وقت سابق من قبل مجلس إدارة "القلعة البيضاء".

وقال لبيب في تصريحات داخل نادي الزمالك:" زيارة مجلس الأهلي للقلعة البيضاء ترسخ مبادئ الرياضة الحقيقية وخلق الروح الرياضية بدون تعصب".

وأضاف:" كانت هناك فترة فيها صراعات، ولكن نادي الزمالك يرسي المنافسة الشريفة مع الأهلي وأتمنى أن تظل كذلك، ونتمنى عودة الروح الرياضية ونسيان الفترة السابقة".

وتابع:" الزمالك والأهلي هما قطبي الكرة المصرية والمنافسة بينهما شريفة وندافع عن حقوق نادينا بصورة إيجابية، ونرفض كلمة التحفيل ونترك للجماهير التشجيع بهدوء وأدب لأن الرياضة أخلاق".

وأكمل:" نفتح صفحة جديدة مع الجميع سواء مع وسائل الإعلام أو أي جهة أخرى، ونريد تغيير الصورة الذهنية لنادي الزمالك".

وواصل:" علاقتنا مع كل الأندية وعلى رأسها الأهلي ستظل في حالة جيدة طالما كل مسؤول يدافع عن حقوق ناديه دون اتهامات لأي نادٍ أخر".

واختتم رئيس نادي الزمالك تصريحاته قائلاً:" أرحب بكل من تواجد من مسؤولي النادي الأهلي وكان ينقصنا تواجد العامري فاروق نائب رئيس الأهلي رحمة الله عليه".

اقرأ أيضا:

الخطيب يوجه الدعوة إلى مجلس إدارة الزمالك لزيارة الأهلي

"نتمنى عودة الروح الرياضية".. حسين لبيب يتحدث عن زيارة مجلس الأهلي إلى نادي الزمالك