الخطيب يوجه الدعوة إلى مجلس إدارة الزمالك لزيارة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

أعلن الموقع الرسمي للنادي الأهلي، قيام محمود الخطيب رئيس النادي، بتوجيه الدعوة إلى مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب، لزيارة "القلعة الحمراء" خلال الفترة المقبلة.

وقام رئيس الأهلي وعدد من أعضاء مجلس الإدارة اليوم الإثنين، بزيارة نادي الزمالك، لتلبية الدعوة التي قدمت له منذ فترة من قبل مجلس إدارة " الفارس الأبيض".

وحرص محمود الخطيب أثناء زيارته إلى نادي الزمالك، على توجيه الشكر إلى مجلس إدارة الفريق الأبيض، بسبب حسن الاستقبال والاستضافة.

وأكد الخطيب أن علاقة الأهلي والزمالك، ستظل تاريخية وقائمة على كل الاحترام بين الكيانين الكبيرين.

وتعد هذه هي الزيارة الأولى من جانب مجلس إدارة القلعة الحمراء، إلى نادي الزمالك منذ 15 عاماً.

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