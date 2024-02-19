"رغبته العودة للأهلي".. شوبير يكشف مصير رمضان صبحي مع اقتراب انتهاء عقده مع بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد شوبير، مصير رمضان صبحي لاعب فريق بيراميدز، مع اقتراب انتهاء عقده مع ناديه في الفترة المقبلة.

ويتبقى في عقد رمضان صبحي، مع نادي بيراميدز، موسم واحد فقط، ويحق له التوقيع لأي نادي مجانا خلال شهر يناير المقبل.

قال أحمد شوبير، في برنامجه الإذاعي: "شغلتي أجيب الخبر وده بيعملي مشاكل كتير، والحمد لله عندنا مصدر، وأنا بقول على مسئوليتي وأنا واثق في معلومة استمرار رمضان صبحي مع بيراميدز في الفترة المقبل، رغم اقتراب انتهاء عقده".

أكمل: "نعم رمضان صبحي لم يحصل على بطولات مع بيراميدز، ولكن هناك وجه آخر في التجربة، وهي الناحية المادية، واكتسابه للأموال، وهو تقريبا جدد عقده مع بيراميدز".

أضاف: "رمضان صبحي مازال من جواه لديه رغبته واضحة وهي العودة للنادي الأهلي، لذلك ممكن يكون تحدث مع مسئولي بيراميدز، أنه في حال عودة الأمور مرة أخرى مع النادي الأهلي يتم الموافقة على رحيله".

اقرأ أيضا:

"وإحنا في قوة".. جمال عبدالحميد: مرتضى منصور دعا إدارة الأهلي لزيارة الزمالك ولم يأتوا وقتها

صبحي في حراسة المرمى والسعيد بالوسط.. تشكيل الزمالك المتوقع أمام الإسماعيلي بالدوري