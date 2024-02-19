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"100 سنة كورة".. شعار نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك بالسعودية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

تتجه أنظار الجماهير المصرية والعربية بشكل عام يوم 8 مارس المقبل، إلى المملكة العربية لمتابعة نهائي كأس مصر الذي يجمع الأهلي والزمالك.

وسوف تقام المباراة النهائية بين قطبي الكرة المصرية، تحت شعار قامت بإطلاقه الشركة المتحدة للرياضة، وهو " 100 سنة كورة ".

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، أعلن في وقت سابق إقامة نهائي كأس مصر للموسم الماضي، بين الأهلي والزمالك يوم 8 مارس المقبل، في المملكة العربية السعودية.

وتعد هذه المرة الأولى في التاريخ، الذي يقام فيها نهائي البطولة، خارج مصر.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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