"باقة ورد".. الزمالك يكرم العامري فاروق بهذه الطريقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

حرص مجلس إدارة نادي الزمالك على تخصيص مقعد للراحل العامري فاروق، نائب رئيس النادي الأهلي خلال زيارة الأحمر اليوم.

وخصص مجلس إدارة الزمالك مقعداً للعامري فاروق على يمين محمود الخطيب، وتم وضع باقة من الورود عليه تكريماً لذكراه.

كما قام جميع الحضور من مجلس إدارة الناديين بالوقوف دقيقة حداد في بداية الجلسة على روح العامري فاروق.

جدير بالذكر أن مجلس إدارة الأهلي قام بزيارة نادي الزمالك اليوم، بحضور محمود الخطيب وحسام غالي، وقام مجلس الأبيض بمنحهم درع النادي توطيداً للعلاقات التاريخية بين الناديين.

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