رغم الوداع.. منتخب مصر للكرة الشاطئية يحقق فوزًا تاريخيًا بالمونديال

محمد اسماعيل - القاهرة - نجح منتخب مصر للكرة الشاطئية، في تحقيق فوز تاريخي على منتخب أمريكا بنتيجة 5\4، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم التي تقام حاليا في الإمارات.

قدم لاعبو منتخب مصر مستوى مميزا للغاية في المباراة، ونجح في فرض السيطرة من البداية.

أحرز أهداف المنتخب الوطني حسام باولو 3 أهداف هاتريك، وأحمد الشحات والحسيني طه كل منها هدف.

وهذا الفوز، يصبح أول انتصار للمنتخب الوطني، في تاريخ ببطولة كأس العالم للكرة الشاطئية.

جدير بالذكر، أن منتخب مصر، ودع بطولة كأس العالم للكرة الشاطئية رغم فوزه اليوم، بعد احتلاله المركز الثالث في المجموعة برصيد نقطتين.

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