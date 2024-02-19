شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب إيهاب جلال أمام الزمالك قبل موقعة الليلة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى الزمالك مع الإسماعيلى فى السابعة مساء اليوم الاثنين باستاد الإسماعيلية فى إطار منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدورى المصري

وتمثل مباراة الإسماعيلى مع الزمالك أهمية قصوى داخل القلعة الصفراء في ظل رغبة الدراويش في تحسين مسارهم فى جدول الدوري، لاسيما بعد الفوز على سيراميكا بالجولة الأخيرة للمسابقة.

ويسعى إيهاب جلال، المدير الفني للنادى الإسماعيلى، لمواصلة الانتصارات بالدوري لتصحيح مسار الدراويش فى جدول المسابقة، ويراهن جلال على تألق إيريك تراوري ونادر فرج وعبد الرحمن مجدي، كما يحلم الاسماعيلى بتكرار تفوقه على الزمالك مثلما حدث في لقاء الدور الثاني للدوري في الموسم الماضي.

وسبق والتقى إيهاب جلال بنادى الزمالك فى 17 مباراة سابقة خلال قيادته لـ6 فرق مختلفة هى: بيراميدز، المصرى، الإسماعيلى، كهرباء الإسماعيلية، مصر المقاصة وتليفونات بنى سويف.

ونجح إيهاب جلال، خلال الـ17 مواجهة، فى تحقيق 4 انتصارات وخسر 10 مباريات وتعادل 3 مرات، وسجلت فرق إيهاب جلال 17 هدفاً فى شباك الزمالك، بينما استقبلت شباكها 28 هدفاً آخر.

وجاءت مواجهات إيهاب جلال أمام الزمالك كالتالى:

مع بيراميدز موسم 2022

ـ خسر 3/2

مع الإسماعيلي موسم 2021

ـ خسر 2/0

ـ خسر 1/0

مع مصر المقاصة

في موسم 2020

ـ خسر 4/1

ـ خسر 1/0

فى موسم 2017

ـ فاز 2/0

ـ فاز 1/0

فى موسم 2016

ـ خسر 3/1

ـ تعادل 2/2

فى موسم 2015

فاز 2/1

خسر 3/1

مع المصرى موسم 2019

ـ فاز 2/1

وفى 2022 تعادل 2/2

مع تليفونات بني سويف موسم 2014

ـ خسر 2/1

ـ تعادل 0/0

مع كهرباء الإسماعيلى فى موسم 2007

ـ خسر 3/0

أخر مباراة جمعت ايهاب جلال بالزمالك كانت فى 1 ديسمبر 2022 حينما كان مديراً فنياً للمصري البورسعيدى وانتهت بالتعادل 2/2 .