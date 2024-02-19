شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي.. محاضرة فنية من كولر وتأهيل محمد الشناوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنف الأهلي تدريباته صباح اليوم، الاثنين، على ملعب التتش بالجزيرة، بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة 48 ساعة. وعقد مارسيل كولر، المدير الفني، محاضرة فيديو للاعبين قبل انطلاق المران، للحديث عن المباراة الأخيرة أمام شباب بلوزداد وفي إطار التحضيرات لمواجهة فريق ميدياما الغاني المقبلة.

وخاض اللاعبون مرانًا بدنيًّا متنوعًا تحت إشراف أندريس إندويا مخطط الأحمال، قبل أن يخوضوا تدريبات فنية متنوعة بالكرة.

وأدى رباعي حراسة المرمى، مصطفى شوبير وحمزة علاء ومحمود الزنفلي ومصطفى مخلوف تدريبات متنوعة على هامش المران الجماعي، تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

واختتم كولر فقرات المران الجماعي بتقسيمة قوية شارك فيها اللاعبون بثلاثة فرق، وحرص خلالها الجهاز الفني على تنفيذ بعض التعليمات الفنية.

وواصل محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق، تنفيذ برنامجه التأهيلي والعلاجي فى «الجيم» بعد جراحة الكتف التى خضع لها مؤخرًا.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق ميدياما الغاني، في إطار منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها الجمعة المقبل.

ويستعد الأهلى لمواجهة ميدياما الغانى فى السادسة مساء الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

ويعكف السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الاهلى، على تصحيح الأخطاء الفنية التي وقع فيها لاعبوه خلال مباراة شباب بلوزداد ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا والتي أقيمت مساء الجمعة وانتهت بالتعادل السلبى.

ولأول مرة يتعادل الأهلي في 3 مباريات متتالية بدوري أبطال إفريقيا منذ موسم 2012-13 حينما تعادل في 4 مباريات متتالية.

وللموسم الثالث على التوالي يكتفي الأهلي بفوز واحد في أول 3 جولات له بدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

ورفع الأهلي رصيده لـ 6 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة، ويأتي خلفه يانج أفريكانز التنزاني وشباب بلوزداد برصيد 5 نقاط، ويتذيل ميدياما الترتيب برصيد 4 نقاط.