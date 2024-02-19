شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل مودرن فيوتشر والمقاولون العرب فى مباراة اليوم بدورى NILE والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن تامر مصطفى المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر، ونظيره فى المقاولون العرب محمد عودة، تشكيل الفريقين فى المباراة التى تنطلق بعد قليل فى الأسبوع الـ13 بالدورى.

وجاء تشكيل فيوتشر على النحو التالي: حراسة المرمى: محمود جنش ، دفاع: باسم علي، محمد ربيعة، علي الفيل، جوناثان نجوي ، وسط: غنام محمد، عمرو السيسي، محمد صادق، علي زعزع، عبد الكبير الوادي ، هجوم: أحمد عاطف .

ويجلس على مقاعد البدلاء: أحمد يحيى، طارق طه، محمد محمود، محمد فاروق، خالد رضا، هشام عادل، احمد خالد كباكا، عمر وائل، علي ياسر.

فى المقابل جاء تشكيل المقاولون العرب كالتالى: أحمد الشيمى ولؤى وائل وامادو انياص ومحمد سالم وعبد الرحمن جبنة وعامر محمد عامر ومحمد مجلى واحمد علاء واحمد عبد العزيز وجوزيف بنسون وفراس بن عبد الله.

ويواجه بعد قليل وفي تمام الساعة الرابعة مساءً فريق مودرن فيوتشر نظيره فريق المقاولون العرب على ملعب ستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة ال13 من عمر المسابقة المحلية.