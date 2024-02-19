هانى شكرى لليوم السابع: تنافس القطبين فى إطار الاحترام.. وانتظروا رعاة جددا للزمالك

القاهرة - سامية سيد - أكد هانى شكرى، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، أن التنافس بين الأهلى والزمالك يأتى فى إطار الحب والاحترام، على هامش زيارة مجلس القلعة الحمراء لمقر النادى الأبيض فى ميت عقبة اليوم قائلا، "لنا أسلوب واضح فى الإدارة ومبادئ ثابتة".

وأضاف هانى شكرى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "انتظرو رعاة جدد للزمالك الفترة المقبلة".

وحرص مجلس إدارة نادي الزمالك على الدعوة للوقوف دقيقة حدادا على روح العامري فاروق، نائب رئيس النادي الراحل.

وفي لفتة طيبة قام مجلس إدارة نادي الزمالك بتخصيص مقعد للعامري فاروق على يمين الكابتن محمود الخطيب، وتم وضع باقة من الورود عليه تكريمًا لذكراه.

وكان من المفترض أن يلبي مجلس الأهلي الدعوة المشار إليها فى وقت سابق، إلا أن الظروف التي ألمت بعائلة الأهلي، والوعكة الصحية للوزير العامري فاروق، نائب رئيس النادي ـــ رحمة الله عليه ــــ، ووفاته قبل ثلاثة أسابيع كانت وراء التأجيل.

يذكر أن العلاقات المتميزة بين قطبي الرياضة المصرية دائمًا حاضرة في كل زمان ومكان، وكلاهما يحمل تقديرًا كبيرًا للآخر بالرغم من المنافسة الشريفة بين الناديين في مختلف اللعبات الرياضية

كما أن الفترة الأخيرة شهدت العديد من المواقف الإيجابية التي تعكس أواصر الحب والروح الطيبة بين الكيانات الرياضية الكبيرة التي تسهم في دعم ومساندة كل المنتخبات الوطنية.