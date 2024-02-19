شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يفاضل بين أكرم ونيدفيد لقيادة وسط الأهلى أمام ميدياما بجوار السولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُفاضل السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الاهلى، بين أكرم توفيق وكريم نيدفيد لاعبى الفريق للعب بجوار عمرو السولية فى خط الوسط فى مباراة ميدياما الغانى، المقرر لها السادسة مساء الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

وتبدو كفة أكرم توفيق هي الأرجح باعتباره يشارك مع الأهلى منذ فترة ولعب أكثر من مباراة في خط الوسط الفترة الماضية آخرها أمام شباب بلوزداد، ورغم عدم ظهور أكرم بمستوى جيد أمام بلوزداد إلا أنه يبقى الاختيار الأنسب للجهاز الفني كونه أجهز من نيدفيد الغائب منذ فترة طويلة عن المباريات الرسمية للإصابة، وإن كان نيدفيد قد شارك أساسياً في ودية سموحة قبل نحو 10 أيام والتي فاز فيها الأهلي بهدفين لهدف.

ويأتي التفكير فى أكرم ونيدفيد بسبب الإصابات التي يعاني منها الفريق في هذا المركز، حيث يغيب ديانج بسبب إصابة فى الركبة، كما يغيب مروان عطية للإيقاف، وأحمد نبيل كوكا لعدم الجاهزية الفنية، وإن كان موقف الأخير مازال مُعلقاً وقد يكون مفاجأة الرحلة ويسافر فى اللحظات الأخيرة.