حسام باولو رجل مباراة منتخب الكرة الشاطئية أمام أمريكا فى كأس العالم

القاهرة - سامية سيد - حصل حسام باولو، لاعب منتخب مصر للكرة الشاطئية، بجائزة رجل المباراة أمام أمريكا بعد فوز الفراعنة اليوم 5 / 4 فى كأس العالم بالامارات، وحرص محمد أبو الوفا عضو اتحاد الكرة ورئيس البعثة على تهنئته بالجائزة وتسجيله 3 أهداف.

يرأس البعثة محمد أبوالوفا عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة المشرف على الكرة الشاطئية، والذى أكد على أن اللاعبين والجهاز الفنى قدموا أقصى ما لديهم خلال المباريات ولولا نقص الخبرة وغياب التوفيق فى المباريات الماضية أمام الإمارات وإيطاليا لوصل المنتخب إلى دور الثمانية بالبطولة.

ضمت قائمة الفراعنة فى كأس العالم كلا من محمد السيد وابراهيم حسن لحراسة المرمى واللاعبين مصطفى سمير ،مصطفى شيكا ،مصطفى صاصا ،حسان محمد ،أحمد الشحات ،هيثم عاطف كوستا ،الحسينى طة ،محمد عبد النبي لوحا، حسام باولو وإسماعيل بهجت.

ويضم الجهاز الفني المعاون كلا من أحمد أبوسريع مدربًا عامًا، محمد فوزى مدرب حراس المرمى، الدكتور محمد أكمل طبيبا، عباس حسانين المدلك، الجهاز الإدارى أحمد سامي ومحمد منجى،وائل طلال المنسق الإعلامي واسلام شاكر مدير المهمات.