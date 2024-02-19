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منتخب سيدات الطاولة يفوز على أوكرانيا فى كأس العالم بكوريا

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القاهرة - سامية سيد - فاز منتخب سيدات تنس الطاولة على أوكرانيا فى منافسات بطولة العالم بنتيجة 3/1 فى بطولة العالم التى تستضيفها كوريا الجنوبية فى إطار مباريات الجولة الثالثة للبطولة.

 

ويتواجد منتخب السيدات فى المجموعة الثامنة مع "منتخبات فرنسا والتشيك وأوكرانيا وكرواتيا".

 

وتعد مباراة أوكرانيا هى الفوز الثانى الذى يحققه منتخب السيدات بعد التغلب على التشيك فى الجولة الاولى لثلاث اشواط مقابل شوط واحد.

 

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب مع كرواتيا فى دور المجموعات غدا.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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