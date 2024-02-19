شكرا لقرائتكم خبر عن 120 مباراة جمعت الزمالك والإسماعيلى قبل لقاء الليلة فى الدوري.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم، الاثنين، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الزمالك مع الإسماعيلى باستاد الإسماعيلية، فى إطار منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

120 مباراة جمعت الزمالك والإسماعيلى، حقق الفارس الأبيض 55 فوزاً مقابل 33 انتصاراً للإسماعيلى، وانتهت 32 مباراة بالتعادل، سجل الزمالك 154 هدفاً فى شباك الإسماعيلى، وسجل الدراويش 123 هدفاً فى شباك الفارس الأبيض.

ويعد محمد صلاح أبو جريشة هداف الإسماعيلى فى الزمالك برصيد 5 أهداف، وعبد الحليم على هداف الزمالك فى الإسماعيلى برصيد 8 أهداف.

فيما يعد عبد الواحد السيد الأكثر مشاركة في كلاسيكو أولاد العم برصيد 19 مباراة

5-2 أكبر فوز للزمالك على الاسماعيلى بينما 5-3 أكبر فوز للإسماعيلى على الزمالك

مباراة الزمالك والإسماعيلى واحدة من أهم مواجهات الكرة المصرية عبر التاريخ، سواء فى بطولة الدوري العام أو كأس مصر، ومن الصعب تحديد نتيجتها إلا بعد صافرة نهاية اللقاء، فى قمة جديدة بالكرة المصرية لن تخلو من الإثارة والمتعة الكروية كعادة اللقاءات السابقة ، وحقق الدروايش فوزاً على الزمالك بهدفين مقابل هدف فى مباراة الدور الثانى بالدوري.