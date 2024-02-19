شكرا لقرائتكم خبر عن جمال محمد على: الكاف لم يتدخل فى تعديل المحتوى العلمى لرخص المدربين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد جمال محمد علي، مدير إدارة المدربين بالاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الاثنين اجتماعا مطولا مع إدارة المدربين بالاتحاد الأفريقي بقيادة الدكتور راؤول، وجايدا زكريا.

وتحدث بعض الإعلاميين الفترة الأخيرة عن ضعف المحتوي العلمي لرخص المدربين، ما أثر فى تعطل تسليمها للمدربين الحاصلين عليها، وهو ما نفاه جملة وتفصيلا الدكتور جمال محمد علي.

وأوصح جمال محمد علي، أن المحتوى العلمي الذى قام به في الدورات التدريبية تم وضعه بعد الاطلاع على المحتوى الخاص بالرخص في كافة اتحادات العالم ولم يتدخل الكاف في تعديل أي سطر في هذه الرخص.

وأكد مدير إدارة المدربين أن الرخصة التدريبية التي حصل عليها المدربون "الرخصة A" كانت تستوجب بعض الشروط لعدم انضمام مصر في وقت سابق للرخص التدريبية، في السيتسم الخاص بالكاف، التي تم اعدادها في 2018.

وأوضح أن هذه الرخص التي تم تسليمها لمصر اليوم، تعد الأولى التي يتم وضعها على سيتسم الاتحاد الأفريقي، بعد مجهودات إدارة المدربين في اللحاق بهذه الرخص.

وتابع جمال محمد علي: "رخص المدربين الخاصة بالدورات D والمسار السريع، سوف تبدأ عملية عقدها مستقبلا عقب اعتماد تعيين علاء نبيل مديرا فنيا لاتحاد الكرة، وفقا لاشتراطات الكاف.