شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يهزم زد 3 / 2 وديًا استعدادًا لمواجهة مازيمبى بدوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت مباراة بيراميدز وزد الودية بفوز فريق نادي بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدفين في اللقاء الودي الذي يجمع بين الفريقين باستاد الدفاع الجوي.

سجل هدف بيراميدز الأول رمضان صبحي في الدقيقة 24 من ركلة جزاء، وأضاف الثاني دودو الجباس من ركلة جزاء في الوقت الإضافي من الشوط الأول، وأضاف الجباس الهدف الثالث في الشوط الثاني من تمريرة مميزة من رمضان صبحي، بينما سجل زد هدفه الأول في الدقيقة 39، وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 15 من الشوط الثاني.

ويستعد فريق نادي بيراميدز للسفر إلى الكونغو استعدادا لمواجهة مازيمبي يوم 24 فبراير الجاري فق إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري الأبطال.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: كريم حافظ - عبد الرحمن جودة - محمود دونجا - أحمد فتحي

خط الوسط: أحمد توفيق - إبراهيم عادل - إسلام عيسى - رمضان صبحي - محمود صابر

خط الهجوم: دودو الجباس

وشهد الشوط الثاني مشاركة الحارس أحمد ميهوب ويوسف أسامة نبيه ومحمود صابر، والمدافع الشاب يوسف صابر مواليد ٢٠٠٣، وصامويل أومسا، وأوجو صامويل.