الليلة.. قمة كلاسيكية بين الزمالك والإسماعيلي في الدوري.. موعد المباراة والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر -

يستضيف ملعب "الإسماعيلية" مساء اليوم، الإثنين، مواجهة الزمالك والإسماعيلي، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2023/24.

ويدخل الزمالك مواجهة اليوم محتلا المركز الـ 13 في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 11 نقطة، جمعها من 8 مباريات، فاز في 3 مباريات، وخسر في مثلها، وتعادل في مبارتين، متفوقًا على الإسماعيلي الذي يأتي في الترتيب 14 بنفس الرصيد من النقاط، لكنه خاض 11 لقاء، حقق الفوز في 3 مباريات، وخسر 6، وتعادل في مبارتين.

ويسعى الزمالك في مبارة الليلة لتحقيق بداية قوية، تحت القيادة الفنية الجديدة للبرتغالي جوزيه جوميز، الذي تولى المسؤولية خلفًا لمعتمد جمال، الذي قاد الفريق في فترة صعبة، عقب رحيل الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.

فيما يبحث الإسماعيلي بقيادة مدربه المخضرم إيهاب جلال عن تحقيق الفوز والظفر بالثلاث نقاط، من أجل تخطي الزمالك والدخول في المنطقة الآمنة في منتصف جدول الترتيب، والبناء على الانتصار الأخير الذي حققه على حساب سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف.

وضم المدرب البرتغالي جوزية جوميز المدير الفني الجديد للزمالك عدد من الصفقات الجديدة في قائمة الفريق من اجل مواجهة الدرويش، أبرزهم عبد الله السعيد وناصر ماهر وسيف فاروق جعفر، وغيرهم، كما ضم إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي، ايضا عدد من الصفقات الجديدة لمباراة الفارس الابيض منهم حاتم سكر وايرك تراوري، وعلى الملوني، وغيرهم من اللاعبين.

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي

تنطلق مباراة الزمالك والإسماعيلي في تمام الساعة السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة والثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة

تنقل مباراة الزمالك والاسماعيلي على قناة اون تايم سبورت 1.

تشكيل الزمالك المتوقع

حراسة مرمي الفريق:محمد عواد.

خط الدفاع: إبراهيما نداي وحمزة المثلوثي و محمود علاء وعمر جابر.

وخط الوسط: محمود عبد الرازق شيكابالا ونبيل عماد دونجا وعبد الله السعيد وأحمد سيد زيزو و ناصر ماهر.

وخط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

تشكيل الإسماعيلي المتوقع

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم.

وخط الدفاع: عبد الكريم مصطفى ومحمد نصر ومحمد عمار وعصام صبحي.

وخط الوسط: ايرك تراوري ومحمد بيومي وعمر الساعي وهشام محمد.

وخط الهجوم: نادر فرج و عبد الرحمن مجدي.