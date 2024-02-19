فان دايك: محمد صلاح لاعب من الطراز العالمي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول الإنجليزي، أن الدولي المصري محمد صلاح يعد من الطراز العالمي، كما أن الريدز يحتاج للاعبين مثل "مو".

وأشار فان دايك إلى أن الليفر واجه القليل من المشاكل من قبل، لكنا نجحنا في حلها والتغلب عليها، وذلك في تصريحات لشبكة "ليفربول إيكو".

وأضاف فيرجيل فان دايك تصريحاته: "بالطبع لا يمكن أن تكون هناك أسئلة حول مرونة الفريق في هذه المرحلة، حيث كنا خلال الموسمين الماضيين نحاول إيجاد حلول دائمًا للتعاقد مع تلك اللحظات الصعبة".

وأردف فان دايك تصريحاته: "لقد تعرضت خلال الموسم الماضي لإصابة عضلية لم أتعرض لها من قبل، لكن يجب ألا تفكر في أي أشياء سلبية لأنك ستقيد نفسك".

وأوضح: "فقدنا عدد من اللاعبين الكبار بسبب الإصابات، لكنها أيضًا جعلتنا نرى بعض الوجوه الجديدة التي استغلت الفرصة وأثبتت نفسها".

بينما علق على عودة محمد صلاح، فقال: "بالطبع، كان لابد عليه أن يسجل هدفًا آخر ويصنع هدفًا لي، لكن مو لاعب من الطراز العالمي وفي ناد مثل ليفربول نحتاج للاعبين مثله".