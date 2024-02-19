المصري " 2006 " يفوز على الترسانة بركلات الترجيح ببطولة الجمهورية

ياسر رشاد - القاهرة - فاز فريق المصري تحت 17 عام ” الفئة العمرية "2006" بقيادة الكابتن أحمد نبيه على ضيفه فريق الترسانة بركلات الترجيح من نقطة الجزاء وبنتيجة 5/6 في المباراة التي جمعت بينهما عصر اليوم الاثنين بملعب السيد متولي ببورسعيد ضمن مباريات الجولة التاسعة عشر من البطولة والتي انتهت في وقتها الأصلي بالتعادل الايجابي بهدفين لكل فريق ، تحت قيادة تحكيمية من طاقم منطقة الغربية المكون من محمود عبد العاطي وحمادة ومتولي ومحمد عبد الحميد.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد المصري إلى النقطة الأريعين محتلّا وصافة جدول الترتيب خلف فريق فيوتشر والذي يحتل المركز الأول برصيد إحدى وأربعين نقطة.

انتهى الشوط الأول للمباراة بتقدم المصري بهدف للاشئ سجله عمر عرفة في الدقيقة السابعة ، وفي الشوط الثاني يخطف فريق الترسانة هدفين متتاليين ، ليكثف المصري من ضغطه خاصة مع التغييرات التي أجراها الكابتن أحمد نبيه والتي أعادت التوازن للفريق الذي نجح في إدراك هدف التعادل في الدقيقة الثامنة والثلاثين عن طريق عمر جمعة ، ليلجأ حكم المباراة إلى ركلات الترجيح لتحديد الفائز ، وكان لتألق فارس عجمي حارس المصري دورا كبيرا في حسم المباراة لصالح أبناء بورسعيد بعدما تصدى لركلتي جزاء لتنتهي المباراة بفوز المصري بستة اهداف مقابل خمسة.

مثل المصري في المباراة : فارس عجمي لحراسة المرمى ، أشرف غزالة ، عمر فاروق، عمر عرفة ، مروان عبد الظاهر ، السعيد محمد لخط الظهر ، اسلام رشدي ، أحمد ياسر ، عبد الله شيحة لخط الوسط ، عمر جمعة ، حسام حسن لخط الهجوم.

فيما شارك على مدار الشوطين كبدلاء كل من أدهم العشري ، عبد الرحمن ابراهيم " شامبو " بالإضافة لثنائي فريق 2007 مهاب النبلاوي ونادر السيد.

الجدير بالذكر أن الجهاز الفني لفريق المصري يتكون من : ك. احمد نبيه مدربًا عامًا ، ك. طارق مبروك مدربًا مساعدا ، ك. طارق الشناوي مدربًا لحراس المرمى ، ك. محمد عجيزة محللا للأداء، ك. محمد حبيشي أخصائيًا للعلاج الطبيعي ، ك. السيد شعيب إداريًا ، ، ك. أحمد العجوز مسئولًا للمهمات فيما يتكون جهاز الإشراف من : ك. عباس نور الدين مديرًا لقطاع الناشئين ، ك. محمد المنصوري مديرا إداريا للقطاع، ك. السيد الناغي مشرفا على تدريب حراس المرمى ، ك. ابراهيم الصفتي مديرا لشئون اللاعبين ، ك. عادل فؤاد مسئولًا ماليًا