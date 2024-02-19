نيرة الأحمر لـ "الخليج 365": الصورة ستكتمل في مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك.. فيديو

ياسر رشاد - القاهرة - علقت الإعلامية نيرة الأحمر، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، على الزيارة التي قام بها مجلس إدارة النادي الأهلي لمقر القلعة البيضاء بميت عقبة برئاسة محمود الخطيب.

وأكدت نيرة الأحمر أن ما حدث اليوم بين القطبين يُعطي رسالة للجميع في الوطن العربي وإفريقيا والشرق الأوسط بأن علاقات الزمالك والأهلي تسودها الاحترام والود.

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شدد مجلس إدارة النادي الأهلي على أن هذه الزيارة تأتي ترسيخًا للعلاقات الوطيدة بين الناديين الكبيرين وجماهيرهما العريقة على مر العصور والأجيال.. كان من المفترض أن يلبي مجلس الأهلي الدعوة المشار إليها في وقت سابق، إلا أن الظروف التي ألمت بعائلة الأهلي، والوعكة الصحية للوزير العامري فاروق، نائب رئيس النادي ـــ رحمة الله عليه ــــ ووفاته قبل ثلاثة أسابيع، كانت وراء التأجيل.

الجدير بالذكر أن العلاقات المميزة بين قطبي الرياضة المصرية دائمًا حاضرة في كل زمان ومكان، وكلاهما يحمل تقديرًا كبيرًا للآخر، بالرغم من المنافسة الشريفة بين الناديين في مختلف اللعبات الرياضية.

كما أن الفترة الأخيرة شهدت العديد من المواقف الإيجابية التي تعكس أواصر الحب والروح الطيبة بين الكيانات الرياضية الكبيرة، التي تسهم في دعم ومساندة كل المنتخبات الوطنية.