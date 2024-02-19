مشاركة متميزة للأولمبيا الخاص المصري بالمهرجان العلمي والرياضي

ياسر رشاد - القاهرة - شارك الاولمبياد الخاص المصري في فعاليات المهرجان العلمي الرياضي الذي نظمته جامعة الريادة للعلوم والتكنولوجيا بمدينة السادات بمحافظة المنوفية.

حضر فعاليات اليوم من الاولمبياد الخاص الاستاذ الدكتور باسم تهامي المدير الوطني للاولمبياد الخاص المصري ونائبه عمرو محي الدين الطحاوي والدكتور اكرامي الجمال مدير الرياضة والتدريب والدكتور احمد سرحان مدير البرامج الصحية وطارق محسن مدير برنامج اعداد القادة من اللاعبين والدكتور مروان أشرف مدير الرياضات الموحدة والدكتور محمد دسوقي مدير فرع المنوفية بالاضافة الي عدد من لاعبي الاولمبياد الخاص المصري من ابناء محافظة المنوفية.

وحضر من الجامعة الاستاذة الدكتورة جيهان موسي عميد كلية العلاج الطبيعي والاستاذ الدكتور محمد حجاج عميد كلية الحاسبات وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والاستاذ الدكتور احمد نوير عميد معهد بحوث الهندسة الوراثية بجامعة السادات والاستاذة الدكتورة سحر عبد الستار عميد كلية الحقوق جامعة السادات وعدد من القيادات بوزارة الشباب والرياضة ومن محافظة المنوفية .

عبر الاستاذ الدكتور باسم تهامي المدير الوطني للأولمبياد الخاص المصري عن سعادته باتاحة المشاركة في هذا المهرجان المتميز الذي يدعم فكرة الدمج التعليمي من خلال الرياضة لابطال الاولمبياد الخاص المصري باستخدام احدث الوسائل العلمية التطبيقية .

واشاد تهامي الدور الكبير التي تقوم به جامعة الريادة في قضية دمج ابطال الاولمبياد الخاص المصري في المجتمع الجامعي من خلال اتاحة الفرصه لهم في كل انشطة الجامعة ، مشيرا الي ان الجامعة تؤمن بقضية الدمج المجتمع وتوليها اهتمام كبير علي كافة المستويات في الجامعة ، وتسعي من خلال ذلك بأن تحقق الريادة العالمية وليست المحلية فقط في هذا المجال الهام لكل اللاعبين بالاولمبياد الخاص.

وقد اشتمل المهرجان علي عددا من الفعاليات والانشطة والتي وت اهمها توقيع الكشف الصحي علي اللاعبين في تخصصات الاسنان ، ولقاءا رياضيا موحدة مدمجا بين طلاب الجامعة ولاعبي الاولمبياد الخاص المصري ، واختتم اليوم بتكريم المشاركين وتوزيع الهدايا والتقاط الصور التذكارية .