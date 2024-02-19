"ورود العامري وتبادل الدروع وتكسير زجاج".. أبرز لقطات من زيارة مجلس الأهلى لنادي الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

حرص مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب اليوم الإثنين، على تلبية الدعوة المقدمة من مجلس الزمالك برئاسة حسين لبيب، لزيارة النادي الأبيض.

وشهدت الزيارة تواجد مجلس إدارة الأهلي بالكامل، وفي مقدمتهم محمود الخطيب رئيس النادي، وسط استقبال حافل من قبل أعضاء وجماهير نادي الزمالك بهذه الزيارة التاريخية.

وقام مجلس الزمالك بإجراء العديد من التجهيزات داخل مقر النادي، استعداداً لهذه الزيارة، بوضع سجادة في ممر النادي الرئيسي باللون الأحمر، بالإضافة إلى وضع علم النادي الأهلي داخل غرفة الاجتماعات بالنادي الأبيض.

وحدث تدافع وازدحام شديد أمام أبواب نادي الزمالك، لحظة وصول مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، إلى مقر القلعة البيضاء، مما أدى إلى تكسير الباب الزجاجي بمدخل النادي.

وفي لفتة طيبة قام مجلس إدارة الزمالك، بتخصيص مقعداً للراحل العامري فاروق على يمين محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء، وتم وضع باقة من الورود عليه تكريماً لذكراه، بالإضافة إلى وقوف أعضاء مجلس إدارة الناديين دقيقة حداد قبل بداية الجلسة.

كما قام مجلس إدارة الناديين بتبادل الدروع والهدايا التذاكرية، أثناء الزيارة.

لمشاهدة اللقطات تنقل بين صور الألبوم...

"نحتاج تجانس كل الكيانات".. ماذا قال الخطيب أثناء زيارته التاريخية للزمالك؟

الخطيب يوجه الدعوة إلى مجلس إدارة الزمالك لزيارة الأهلي

"نتمنى عودة الروح الرياضية".. حسين لبيب يتحدث عن زيارة مجلس الأهلي إلى نادي الزمالك