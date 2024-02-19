"من تلبية الدعوة لردها".. تفاصيل الزيارة التاريخية من مجلس الأهلي لنادي الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - قام مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب اليوم الإثنين، بزيارة تاريخية لنادي الزمالك، شغلت الرأي العام وسط اهتمام إعلامي كبير.

جاءت زيارة مجلس إدارة النادي الأهلي، تلبية لدعوة نادي الزمالك، من أجل إعادة العلاقات التاريخية مرة أخرى بين الناديين، بعد فترة التوتر الماضية.

تجهيزات نادي الزمالك للزيارة التاريخية

قام نادي الزمالك، منذ مساء أمس، بإعداد استقبال مميز للزيارة التاريخية، ووضع السجاد الأحمر، والورود في كل مكان، مع تجهيز مبنى خاص، داخل مقر النادي لاستقبال الحدث.

تواجد منذ الصباح أعداد كبيرة من وسائل الإعلام، داخل نادي الزمالك، لتغطية الحدث التاريخي وتم تجهيز أماكن مخصصة لهم منعا للتزاحم.

حضور مجلس إدارة النادي الأهلي بالكامل

حضر مجلس إدارة النادي الأهلي بالكامل إلى نادي الزمالك، وعلى رأسهم محمود الخطيب رئيس النادي، وخالد مرتجي أمين الصندوق، وأعضاء مجلس الإدارة حسام غالي ومحمد شوقي ومحمد الغزاوي وطارق قنديل ومحمد الدماطي ومحمد سراج، والاعضاء تحت السن، مهند مجدي ومحمد الجراحي ومي عاطف.

وأثناء دخول مجلس إدارة الأهلي حدث تدافع كبير من الحضور أدى إلى كسر أحد الأبواب الزجاجية داخل النادي.

وقام مجلس إدارة نادي الزمالك بوضع باقة ورد على المقعد المخصص للعامري فاروق في زيارة الأهلي.

بداية المؤتمر

بدأ المؤتمر بالوقوف دقيقة حداد على روح العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي.

ومنح حسين لبيب رئيس نادي الزمالك درع تذكاري يحمل اسم العامري فاروق نائب رئيس الأهلي الراحل، لمحمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء على هامش زيارة مجلس إدارة النادي الأهلي.

وبعدها قام محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بمنح شعار ناديه لحسين لبيب رئيس مجلس إدارة القلعة البيضاء.

كلمة محمود الخطيب:

وقال الخطيب خلال المؤتمر الصحفي داخل نادي الزمالك: "أتوجه بالشكر لمجلس إدارة الزمالك على الدعوة الكريمة، كنا سنلبي الدعوة منذ فترة لكن ظروف وفاة العامري فاروق أجلت هذه الزيارة، وعلاقة القطبين متميزة منذ فترة بعيدة وستظل كذلك ولن ينال منها أحد".

وتابع: "الأهلي والزمالك قطبي الرياضة المصرية وليس هم فقط بل كل الأندية المصرية المشاركة في كل المسابقات، ولا بد أن يعلم الجميع أننا نتنافس منافسة شريفة ولكل نادي الحق المشروع في تحقيق الفوز، لكن المكسب الحقيقي هو البحث عن مصلحة بلدنا، لا بد أن نجعل مصلحة مصر هي الأولى في كل شيء".

واختتم تصريحاته: "بلدنا تخوض تحديات، وفي حاجة لتجانس كل الكيانات الكبيرة مثل الأهلي والزمالك، وأكرر شكري لمجلس إدارة الزمالك على الدعوة الكريمة وحسن الاستقبال".

كلمة حسين لبيب:

ومن جانبه قال حسين لبيب:" زيارة مجلس الأهلي للقلعة البيضاء ترسخ مبادئ الرياضة الحقيقية وخلق الروح الرياضية بدون تعصب، وكان هناك فترة فيها صراعات، ولكن نادي الزمالك يرسي المنافسة الشريفة مع الأهلي وأتمنى أن تظل كذلك، ونتمنى عودة الروح الرياضية ونسيان الفترة السابقة".

وتابع:" الزمالك والأهلي هما قطبي الكرة المصرية والمنافسة بينهما شريفة وندافع عن حقوق نادينا بصورة إيجابية، ونرفض كلمة التحفيل ونترك للجماهير التشجيع بهدوء وأدب لأن الرياضة أخلاق".

وأكمل:" نفتح صفحة جديدة مع الجميع سواء مع وسائل الإعلام أو أي جهة أخرى، ونريد تغيير الصورة الذهنية لنادي الزمالك، وعلاقتنا مع كل الأندية وعلى رأسها الأهلي ستظل في حالة جيدة طالما كل مسؤول يدافع عن حقوق ناديه دون اتهامات لأي نادٍ أخر".

واختتم تصريحاته:" أرحب بكل من تواجد من مسؤولي النادي الأهلي وكان ينقصنا تواجد العامري فاروق نائب رئيس الأهلي رحمة الله عليه".

الأهلي يوجه الدعوة للزمالك

وفي المقابل، قام محمود الخطيب رئيس النادي، بتوجيه الدعوة إلى مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب، لزيارة "القلعة الحمراء" خلال الفترة المقبلة، ورد الزيارة التاريخية التي أقيمت اليوم.

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