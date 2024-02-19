"جابوني".. مصدر يكشف لمصراوي حكم مباراة الأهلي وميدياما الغاني بدوري أبطال أفريقيا



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

استقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، على إسناد مهمة إدارة مباراة الأهلي و ميدياما الغاني بدوري أبطال أفريقيا، إلى الحكم الدولي الجابوني تانجي مبيامي.

وكشف مصدر داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لموقع "الخليج 365"، أنه تقرر تعيين الحكم الجابوني تانجي مبيامبي لإدارة المباراة، على أن يعاونه كلا من الكاميروني ألفيس جاي مساعد أول، الجابوني أوربين أوندو مساعد ثاني، بالإضافة إلى الجابوني سريجوي موكانجي حكماً رابعاً.

ويلاقي الأهلي نظيره ميدياما الغاني يوم الجمعة المقبل الموافق 23 فبراير الجاري، على ملعب "بابا يارا" بغانا في إطار منافسات الجولة الخامسة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المباراة، وهو يحتل صدارة ترتيب مجموعته برصيد 6 نقاط من أربع مباريات، فيما يتذيل ميدياما جدول ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط من نفس عدد المباريات.

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