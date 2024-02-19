شكرا لقرائتكم خبر عن قمة سلبية بين الإسماعيلى والزمالك فى الظهور الأول لجوزيه جوميز والصفقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل السلبى قمة أولاد العم بين الإسماعيلى والزمالك التي جمعتهما مساء اليوم، الاثنين، على استاد الإسماعيلية، ضمن مباريات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة دوري nile، فى أول لقاء رسمى للبرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى للفارس الأبيض.

بهذه النتيجة يحتل الاسماعيلى المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة بعدما لعب 12 مباراة حقق الفوز في 3 مواجهات وتعادل 3 وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبوه 12 هدف وتلقت شباكه 15 هدفا.

ويحتل الزمالك المركز الثالث عشر فى جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 12 نقطة، جمعها من الانتصار في 3 مباريات، وتعادل الفريق في 3، وتلقى الفريق 3 هزائم، وسجل لاعبو الفارس الأبيض 14 هدفا وتلقت شباكهم 10 أهداف.

سيطر الإسماعيلى على الدقائق الأولى وحاول الوصول لمرمى محمد صبحى فى أكثر من فرصة عن طريق نادر فرج وعبد الرحمن مجدى، وفى الدقيقة 14 كاد أحمد زيزو أن يسجل هدف التقدم من كرة مباغتة تصدى لها الحارس أحمد عادل عبد المنعم.

فى الدقيقة 20 سدد يوسف أوباما كرة خطيرة ارتطمت فى العارضة، بعدها استمر الزمالك فى السيطرة على الكرة، وتلقى محمد شحاتة البطاقة الصفراء بعد الاحتكاك بحاتم سكر فى الدقيقة 27.

فى الدقيقة 36 أجرى جوزيه جوميز أول تبديل بخروج محمد شحاته ونزول سيف الدين الجزيرى، وفى الدقيقة 52 تعرض إبراهيما نداى للإصابة، ليدفع جوزيه جوميز بمصطفى الزنارى بدلاً من.

فى الدقيقة 72 خرج محمود عبد الرزاق شيكابالا ودخل ناصر ماهر بدلاً منه، وجاء أول تبديل لإيهاب جلال بدخول عبد الرحمن الدح، ويخرج إريك ترواوري.

ضم تشكيل الزمالك كلاً من.. حراسة المرمى : محمد صبحي، خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - إبراهيما نداي، خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - عبد الله السعيد، خط الهجوم: أحمد مصطفى "زيزو" - يوسف أوباما - محمود عبد الرازق " شيكابالا".

وضم تشكيل الإسماعيلى كلاً من.. حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم، خط الدفاع: محمد دسوقي، محمد نصر، محمد عمار، عصام صبحي، خط الوسط: محمد بيومي، عمر الساعي، حاتم سكر، عبد الرحمن مجدي، خط الهجوم: نادر فرج، إيريك تراوري.



احمد مصطفي زيزو



التحام علي الكره



الزمالك والاسماعيلي (2)



الزمالك والاسماعيلي (3)



الزمالك والاسماعيلي



الزمالك والدراويش



المدير الفني الجديد للزمالك



المدير الفني للزمالك



تحيه للمديرين الفنين



تعادل الزمالك والاسماعيلي (1)



تعادل الزمالك والاسماعيلي (2)



تعادل الزمالك والاسماعيلي (3)



تعادل الزمالك والاسماعيلي (4)



تعادل الزمالك والاسماعيلي (5)



جمهور الاسماعيلي



جمهور الزمالك



جمهور نادي الاسماعيلي



جوميز



زيزو



صراع بالرأس ع الكره



صراع ع الكرة



لاعبي الزمالك



مباراة الزمالك والاسماعيلي